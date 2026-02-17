Правовая квалификация ИИ-пародий: защищенный режим или нарушение прав? | ВебДжастис

Правовая квалификация ИИ-пародий: защищенный режим или нарушение прав?

Не секрет, что правовой статус пародии защищает ее создателя от притязаний автора оригинального произведения.

В статье 1274 ГК РФ прямо сказано, что создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо карикатуры допускается без согласия автора и без выплаты вознаграждения. Это «легальная индульгенция» для пародистов.

Для “активации защищенного режима” необходимо одновременное соблюдение трех условий:

производное произведение создает явно выраженный комический, иронический или сатирический эффект
является результатом творческой переработки, а не простым копированием с добавлением текста
объектом пародирования является оригинальное произведение, а не уже существующий мем

// Пародия на пародию требует существенно более высокой степени творческого вклада и в большинстве случаев не признается таковой

Если все 3 условия соблюдены, использование признается законной пародией, и согласие правообладателя оригинального произведения не требуется.
Если хотя бы одно условие отсутствует, использование квалифицируется как нарушение авторского права, ответственность за которое предусмотрена статьей 1301 Гражданского кодекса.

И тут то, и появляется проблема для ии пародий. Действующая доктрина авторского права по умолчанию не признает результаты, созданные нейросетью охраноспособными произведениями являющимися результатом творческого труда, а следовательно возникает обоснованное сомнение в соблюдении всех трех необходимых условий для правомерного пародирования.

Как показывает практика нейросети могут без глубо-сюжетного промтинга самостоятельно создавать юмористические материалы.

И если откинуть в сторону технические особенности функционирования генеративного искусственного интеллекта, и положиться на формальную нормативную логику, возникает ситуация, что в таком случае при прочих равных, мы имеем дело не с пародией, а с разновидностью копирования оригинального произведения с юмором, но без творческого вклада.

Как видим, обнуление презумпции авторства использованием нейросетей, усложняет стандарты доказывания по спорам в сфере авторского права вне зависимости от конкретного предмета спора.

Учитывая, что само по себе использование ИИ при создании произведений, не исключает охраноспособность, скоро мы станем свидетелями разлома в стандарте доказывания авторства по признаку использования технологий, чего прежде в цивилистики не было, не смотря на применение авторами цифровых устройств и ПО.

Добро пожаловать в новую IP реальность.

