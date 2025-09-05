Искусственный интеллект на выборах: правовая коллизия в Челябинском суде | ВебДжастис

Челябинскому областному суду предстоит решить способен ли ИИ не только сгенерировать изображение человека, но и породить новое физическое лицо.

* Пруфы по теме:

▪️п. 9.1 ст. 48 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";

▪️п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2024 № 17 «Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, посягающих на установленный порядок информационного обеспечения выборов и референдумов».