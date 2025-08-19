Почему суды не принимают скриншоты: 5 реальных кейсов | ВебДжастис

Почему суды не принимают скриншоты: 5 реальных кейсов
Многие юристы по-прежнему считают, что скриншот — это быстро, удобно и достаточно для защиты прав. Однако судебная практика показывает: одного изображения экрана недостаточно.
Ниже — 5 реальных кейсов, где суд отказался признавать скриншоты допустимыми доказательствами.
1. Газпромнефть ИТ vs. Синимекс-Технологии
АС Московского округа: дело А40-92891/2024 [Ф05-7867/2025]
Истец представил скриншот с сайта RedHat, чтобы доказать прекращение обслуживания.
Почему не приняли:
- Скриншот не соответствует требованиям допустимости доказательств (ст. 67, 68 АПК РФ).
- Отсутствие даты не позволяет установить момент прекращения услуг.
- Не доказана причинно-следственная связь между содержимым скриншота и фактическим прекращением поддержки для истца.
2. Табер Трейд vs. Интернет решения (Ozon)
АС Алтайского края: А03-19876/2024
Скриншоты с маркетплейса Ozon должны были подтвердить нарушение прав на товарные знаки.
Почему не приняли:
- Скриншоты не содержали URL, даты и времени — невозможно установить факт и момент нарушения.
- Несоответствие требованиям допустимости (ст. 71 АПК РФ).
- Суд указал на необходимость заверения скриншотов (например, нотариально) или наличия технических метаданных для придания им доказательственной силы.
3. Спор с таможней по стоимости смартфонов
АС Московской области: А41-60394/2024
Скриншоты с Alibaba использовались для обоснования таможенной стоимости.
Почему не приняли:
- Источники недостоверны: продавцы на скриншотах специализировались на строительных материалах и меховых изделиях, а не электронике.
- Отсутствует подтверждение релевантности данных: цены не соответствовали товару и условиям поставки.
- Скриншоты не заменяют официальные документы (инвойсы, контракты, прайс-листы), необходимые для подтверждения таможенной стоимости.
4. Нарушение авторских прав на изображение
АС города Москвы: А40-286373/2024
Истец представил скриншоты сайта, чтобы доказать незаконное использование изображения.
Почему не приняли:
- Скриншоты не заверены в соответствии с п. 55 Постановления Пленума ВС № 10: отсутствуют URL, дата, время, подпись.
- Недостаточная доказательственная сила: невозможно установить, кто разместил изображение и когда.
- Часть скриншотов не содержала даты и времени, что исключает возможность установить период нарушения.
5.Спор по договору на разработку сайта
АС Города Москвы: А40-222860/2024
Ответчик представил скриншот отправки акта выполненных работ через мессенджер.
Почему не приняли:
- Скриншот не содержит технических данных (URL, время, идентификаторы сторон).
- Отсутствует подтверждение факта отправки и получения документа.
- Хотя суд признал переписку в мессенджерах обычной деловой практикой, скриншот без подтверждающих метаданных не был принят в качестве доказательства.
Чтобы скриншот стал доказательством, необходимо фиксировать:
URL и точная дата/время
Технические метаданные
