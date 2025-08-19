Почему суды не принимают скриншоты: 5 реальных кейсов | ВебДжастис

Многие юристы по-прежнему считают, что скриншот — это быстро, удобно и достаточно для защиты прав. Однако судебная практика показывает: одного изображения экрана недостаточно.

Ниже — 5 реальных кейсов, где суд отказался признавать скриншоты допустимыми доказательствами.

1. Газпромнефть ИТ vs. Синимекс-Технологии

АС Московского округа: дело А40-92891/2024 [Ф05-7867/2025]

Истец представил скриншот с сайта RedHat, чтобы доказать прекращение обслуживания.

Почему не приняли:

- Скриншот не соответствует требованиям допустимости доказательств (ст. 67, 68 АПК РФ).

- Отсутствие даты не позволяет установить момент прекращения услуг.

- Не доказана причинно-следственная связь между содержимым скриншота и фактическим прекращением поддержки для истца.

2. Табер Трейд vs. Интернет решения (Ozon)

АС Алтайского края: А03-19876/2024

Скриншоты с маркетплейса Ozon должны были подтвердить нарушение прав на товарные знаки.

Почему не приняли:

- Скриншоты не содержали URL, даты и времени — невозможно установить факт и момент нарушения.

- Несоответствие требованиям допустимости (ст. 71 АПК РФ).

- Суд указал на необходимость заверения скриншотов (например, нотариально) или наличия технических метаданных для придания им доказательственной силы.

3. Спор с таможней по стоимости смартфонов

АС Московской области: А41-60394/2024

Скриншоты с Alibaba использовались для обоснования таможенной стоимости.

Почему не приняли:

- Источники недостоверны: продавцы на скриншотах специализировались на строительных материалах и меховых изделиях, а не электронике.

- Отсутствует подтверждение релевантности данных: цены не соответствовали товару и условиям поставки.

- Скриншоты не заменяют официальные документы (инвойсы, контракты, прайс-листы), необходимые для подтверждения таможенной стоимости.

4. Нарушение авторских прав на изображение

АС города Москвы: А40-286373/2024

Истец представил скриншоты сайта, чтобы доказать незаконное использование изображения.

Почему не приняли:

- Скриншоты не заверены в соответствии с п. 55 Постановления Пленума ВС № 10: отсутствуют URL, дата, время, подпись.

- Недостаточная доказательственная сила: невозможно установить, кто разместил изображение и когда.

- Часть скриншотов не содержала даты и времени, что исключает возможность установить период нарушения.

5.Спор по договору на разработку сайта

АС Города Москвы: А40-222860/2024

Ответчик представил скриншот отправки акта выполненных работ через мессенджер.

Почему не приняли:

- Скриншот не содержит технических данных (URL, время, идентификаторы сторон).

- Отсутствует подтверждение факта отправки и получения документа.

- Хотя суд признал переписку в мессенджерах обычной деловой практикой, скриншот без подтверждающих метаданных не был принят в качестве доказательства.

Чтобы скриншот стал доказательством, необходимо фиксировать:

URL и точная дата/время

Технические метаданные

