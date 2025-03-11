Гимн IP-юристам: вышел сингл «По воле СИПа» | ВебДжастис

При поддержке Вебджастис на Яндекс.Музыке и других музыкальных сервисах вышел сингл Группы "Юризм головного мозга"

Музыкальная композиция восхваляет труд IP юристов. Рекомендуется для прослушивания на торжественных мероприятиях и при подготовке к судебным заседаниям.

Приятного прослушивания :)

По воле СИПа так случилось

Иль это нрав у нас такой?

IP юристам и не снилось,

Что обретут они покой

То в Роспатент, то в заседание

То вебинар, то стрим какой

Четвертой части осознание

Гражданский кодекс мой родной

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/35816040" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">По воле СИПа</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/23858103" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Юризм головного мозга</a> на Яндекс Музыке