Как правильно фиксировать электронные доказательства для суда: сравнение способов | ВебДжастис

Если вы столкнулись с нарушением в интернете — будь то незаконное использование контента или нарушение обязательства - важно не только зафиксировать это, но и сделать это правильно.

Скриншот или запись экрана

Простой и быстрый способ

Однако, из-за отсутствия независимой верификации и протоколирования технической информации (штампы времени, данные об источниках получения информации и тп), такие материалы могут быть оспорены в суде.

При малейшем осложнении дела или противодействии процессуального оппонента, просто скриншот превращается в тыкву и нужно заново собирать доказательства, а это не всегда возможно.

Подходит для предварительной фиксации информации, которую впоследствии можно оформить надлежащим образом, либо когда вы достоверно знаете что оппонент не будет возражать против зафиксированных фактов.

Если есть возможность выбирать между скриншотами и записью экрана, - выбирайте запись экрана // С одной стороны это менее удобно для аппарата суда по простым делам (проще полистать скрины), но создает больше гарантий для полноты и достоверности вашего доказательства.

Нотариальный протокол осмотра

Высокая доказательственная сила

Требует визита к нотариусу - дополнительная нагрузка на младший юридический персонал, либо потеря времени судебным юристом

Высокая стоимость - мин. 12 000 - 15 000 р.

Подходит для сложных или дорогих кейсов

Не подходит для типовых или недорогих дел

Специализированные сервисы фиксации доказательств

Высокая доказательственная сила + доступность

Фиксируют не только изображение, но и видео

Работают онлайн 24/7, без необходимости личного присутствия и извещений

Доступная стоимость - от 990 рублей

Универсальность - подходит как для простых так и для сложных кейсов

