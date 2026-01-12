Голосовое сообщение как доказательство: первый в России штраф за оскорбление в Telegram | ВебДжастис

Появился важный юридический прецедент: москвичку оштрафовали на 3 000 рублей за оскорбительное голосовое сообщение в Telegram.

Суть дела:

Было отправлено голосовое с оскорблениями.

Получательница не стала спускать это на тормозах и обратилась в прокуратуру.

Суд квалифицировал это как правонарушение и вынес штраф.

Почему это важно? Многие считают голосовые сообщения неформальным и «безопасным» способом общения, который сложно доказать. Этот случай показывает: доказать можно, и ответственность наступит. Юридически голосовое сообщение приравнивается к письменному или словесному оскорблению.

PS Зачастую для удобства аппарата суда и соблюдения принципа письменного процесса приходится переводить аудио и видео в текст. Для таких случаев мы запустили сервис транскрибации

Будьте вежливы и в сети, и в жизни.