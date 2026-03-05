Обновление ShotApp: запись экрана и управление подписками | ВебДжастис

Что нового?
Запись экрана теперь и на Android
Теперь можно фиксировать не только итоговое состояние страницы, но и весь процесс и действия.
Видео позволяет сохранить:
переходы между экранами приложений или по внешним ссылкам
взаимодействие с интерфейсом
динамические изменения контента
Это особенно важно в ситуациях, когда необходимо подтвердить последовательность действий, связи и изменение контента.
При этом выбрав ключевые кадры, вы не перегружаете протокол и суду проще ориентироваться в ваших доказательствах, он обратится к видео если ему потребуется.
Авторизация и работа с подпиской/пакетами
Авторизуйтесь, чтобы получить доступ к полному функционалу приложения по оплаченному тарифу.
Добавили скидки
Ищите промокоды у наших партнеров