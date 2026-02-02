Как фиксировать доказательства на маркетплейсах: вебинар для селлеров и юристов | ВебДжастис

Приглашаем принять участие в совместном вебинаре с коллегами из «Правовой помощи», на котором:

Разберем приемы фиксации информации на сайтах Wildberries и OZON

Дадим конкретные рекомендации, чтобы вы могли эффективно использовать доказательства для досудебного урегулирования или победы над оппонентом в суде

Обсудим проблемы блокировки карточек товаров и другие связанные с этим вопросы.

Вебинар будет полезен продавцам на маркетплейсах и юристам, защищающим права селлеров (сопровождающим споры с торговой площадкой, смежными сервисами и защиту интеллектуальных прав)

Руководитель технической поддержки ShotApp Константин Косенков вместе с юристом Александром Тарасенко из "Правовой помощи" расскажут:

➜ Как не нарушить права, используя чужие изображения

➜ Что делать при блокировке

➜ Как защитить свой бренд и дизайн

➜ Как правильно фиксировать нарушения в интернет, чтобы не проиграть в суде

Ждем вас:

3 февраля, 11:00 (МСК)

Онлайн в Яндекс.Телемосте

Ссылка на подключение придет за час до начала. У всех участников будет доступ к записи.