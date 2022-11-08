Как правильно заверить переписку в WhatsApp для суда | ВебДжастис

Письменные доказательства могут быть получены по сотовой связи в виде SMS, а также с помощью специальных месенджеров (например, Viber, WhatsApp, Telegram) посредством мобильного телефона, а затем сфотографированы и распечатаны на бумажном носителе или оставлены в электронной форме. Необходимо обеспечить то, что отраженные в предметах электронной связи сведения были доступны для восприятия человеком и имели значение дела. Можно хранить сообщения на sim-карте, а также в телефоне. При необходимости эту карту можно переустановить на любой телефон, который впоследствии будет предоставлен нотариусу для просмотра.

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru