Кто вы в мире права: тотемные животные юридических профессий | ВебДжастис

IP-юрист — мудрая сова, которая ночами тщательно изучает и анализирует законодательство в сфере интеллектуальной собственности

Уголовный адвокат — волк

Сильный, решительный и часто одиночка, который ведёт борьбу за справедливость!

Медицинский юрист ассоциируется со слоном

Терпение, высокая ответственность и аккуратность в работе.

Юрист по семейному праву — дельфин (и, возможно, «с русалкой»)

Эмпатия, коммуникабельность, умение слушать и находить компромиссы, направленные на сохранение отношений и интересов семьи.

Корпоративный юрист — это классическая пчёлка

Трудолюбие, организованность, умение работать в команде — их конёк!

Банкротный юрист ассоциируется с бобром

Настойчивость и умение строить сложные конструкции.



Юрист в сфере ЖКХ — муравей

Трудолюбивый, организованный и способный работать в сложных условиях.

Медиа юрист — яркий попугай говорун

Коммуникабельный, умеющий быстро реагировать на ситуации и находить правильные формулировки.



Спортивный юрист — гепард

Скорость, ловкость и реакция!



Патентный поверенный — паук

Терпение, точность и мастерство в создании «паутины» патентов и интеллектуальной собственности.

Судья — орёл

Символ справедливость, сосредоточенности и высоты взгляда.



Дикая кошка, быстрый гепард или массивный слон? Кто вы? Пишите в комментариях

#пятничное