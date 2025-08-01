Кто вы в мире права: тотемные животные юридических профессий | ВебДжастис

Кто вы в мире права: тотемные животные юридических профессий
IP-юрист — мудрая сова, которая ночами тщательно изучает и анализирует законодательство в сфере интеллектуальной собственности
Уголовный адвокат — волк
Сильный, решительный и часто одиночка, который ведёт борьбу за справедливость!
Медицинский юрист ассоциируется со слоном
Терпение, высокая ответственность и аккуратность в работе.
Юрист по семейному праву — дельфин (и, возможно, «с русалкой»)
Эмпатия, коммуникабельность, умение слушать и находить компромиссы, направленные на сохранение отношений и интересов семьи.
Корпоративный юрист — это классическая пчёлка
Трудолюбие, организованность, умение работать в команде — их конёк!
Банкротный юрист ассоциируется с бобром
Настойчивость и умение строить сложные конструкции.
Юрист в сфере ЖКХ — муравей
Трудолюбивый, организованный и способный работать в сложных условиях.
Медиа юрист — яркий попугай говорун
Коммуникабельный, умеющий быстро реагировать на ситуации и находить правильные формулировки.
Спортивный юрист — гепард
Скорость, ловкость и реакция!
Патентный поверенный — паук
Терпение, точность и мастерство в создании «паутины» патентов и интеллектуальной собственности.
Судья — орёл
Символ справедливость, сосредоточенности и высоты взгляда.
Дикая кошка, быстрый гепард или массивный слон? Кто вы? Пишите в комментариях
