Кто вы в мире права: тотемные животные юридических профессий | ВебДжастис

IP-юрист — мудрая сова, которая ночами тщательно изучает и анализирует законодательство в сфере интеллектуальной собственности Мультяшное изображение совы коричневого цвета с желтыми глазами и клювом на темно-зеленом фоне

Уголовный адвокат — волк Стилизованное изображение морды волка в анфас на зеленом фоне
Сильный, решительный и часто одиночка, который ведёт борьбу за справедливость!

Медицинский юрист ассоциируется со слоном Иконка в виде стилизованного серого слона на темно-зеленом фоне
Терпение, высокая ответственность и аккуратность в работе.

Юрист по семейному праву — дельфин (и, возможно, «с русалкой») Иконка голубого дельфина на зеленом фоне
Эмпатия, коммуникабельность, умение слушать и находить компромиссы, направленные на сохранение отношений и интересов семьи.

Корпоративный юрист — это классическая пчёлка Пиксельное изображение пчелы на темно-зеленом фоне
Трудолюбие, организованность, умение работать в команде — их конёк!

Банкротный юрист ассоциируется с бобром Пиксельный рисунок бобра коричневого цвета с характерным плоским хвостом на темно-зеленом фоне
Настойчивость и умение строить сложные конструкции.

Юрист в сфере ЖКХ — муравейПиксельное изображение черного муравья на темно-зеленом фоне
Трудолюбивый, организованный и способный работать в сложных условиях.

Медиа юрист — яркий попугай говорун Пиксельный рисунок зеленого попугая с оранжевым клювом, розовой грудкой и синими перьями на крыле, стоящего на серых лапках на однотонном фоне.
Коммуникабельный, умеющий быстро реагировать на ситуации и находить правильные формулировки.

Спортивный юрист — гепард Пиксельное изображение леопарда или гепарда желтого цвета с оранжевыми пятнами на темно-зеленом фоне
Скорость, ловкость и реакция!

Патентный поверенный — паук Черный силуэт паука на темно-зеленом фоне
Терпение, точность и мастерство в создании «паутины» патентов и интеллектуальной собственности.

Судья — орёл Пиксельный рисунок головы белоголового орлана в профиль на темно-зеленом фоне
Символ справедливость, сосредоточенности и высоты взгляда.

Дикая кошка, быстрый гепард или массивный слон? Кто вы? Пишите в комментариях

#пятничное


