Технологический дайджест: от дронов до авиации будущего | ВебДжастис

Самое актуальное и свежее из сферы технологий:

1️⃣ Тест системы-регулировщика движения дронов в России начнется в 2023 году

Единый информационный сервис для информационного обеспечения полетов беспилотников и организации последующего их применения в едином воздушном пространстве RUTM-1 начнет применяться в первом квартале 2023 года.

2️⃣ "Почта России" запустила сервис коммерческой доставки из-за рубежа

По некоторым данным, отправления из Китая доставят в Москву за 10-15 дней авиасообщением и за 18-25 дней наземным транспортом, из Европы в столицу – за 7-10 дней. Также планируется запуск курьерской доставки.

3️⃣ В России началась разработка первого самолета вертикального взлета

У данного изделия, в отличие от вертолета, не будет сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора, что позволяет снизить себестоимость. Самолет вертикального взлета и посадки получит современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты.

И это далеко не все новости! Продолжение в одном из следующих постов!

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru