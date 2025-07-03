03.07.2025 ВСЕ ПОСТЫ |

Штрафы за нарушение интеллектуальных прав вырастут до 10 млн рублей: новые поправки в ГК РФ | ВебДжастис

Совет Федерации одобрил Проект 348960-8 ФЗ о внесении изменений в Ч4 ГК РФ. 

Встречайте новые юридические конструкции в части 4 ГК РФ от уважаемых сенаторов.

Изменения в основном касаются уточнения положений о порядке определения размера компенсации за нарушение исключительных прав. В частности законодатели подняли предельный порог компенсации, взыскиваемой в твердой сумме до 10 млн.

Изображение перекидного табло с белой цифрой один на черном фоне. Ограничивается ответственность лиц, которые никак не могли знать, что нарушают
Изображение белой цифры 2, стилизованной под элемент механического табло (флип-часы), на темно-сером квадратном фоне. Суд сможет менять способ расчета компенсации
Изображение цифры три в белом цвете на сером квадратном фоне, стилизованное под отрывную страницу перекидного календаря или счетчика. Санкция за один объект права поглощает остальные, если на носителе их много
Изображение перекидного табло с белой цифрой 4 на сером фоне. Солидарная ответственность нескольких нарушителей, а не каждого в отдельности
Изображение цифры 5 белого цвета на сером фоне, стилизованное под перекидное табло. Имя автора при цитировании указывать обязательно, но есть нюанс
Механический перекидной цифровой индикатор, на котором отображается цифра шесть на сером фоне. Вводится повышенная ответственность за грубые нарушения до 11 млн или 220%Стилизованное изображение символа молнии темно-коричневого цвета с ярким желто-оранжевым свечением по контуру, выполненное в мультяшном стиле.

Читать тут


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo