Штрафы за нарушение интеллектуальных прав вырастут до 10 млн рублей: новые поправки в ГК РФ | ВебДжастис

Совет Федерации одобрил Проект 348960-8 ФЗ о внесении изменений в Ч4 ГК РФ.

Встречайте новые юридические конструкции в части 4 ГК РФ от уважаемых сенаторов.

Изменения в основном касаются уточнения положений о порядке определения размера компенсации за нарушение исключительных прав. В частности законодатели подняли предельный порог компенсации, взыскиваемой в твердой сумме до 10 млн.

Ограничивается ответственность лиц, которые никак не могли знать, что нарушают

Суд сможет менять способ расчета компенсации

Санкция за один объект права поглощает остальные, если на носителе их много

Солидарная ответственность нескольких нарушителей, а не каждого в отдельности

Имя автора при цитировании указывать обязательно, но есть нюанс

Вводится повышенная ответственность за грубые нарушения до 11 млн или 220%

