Благотворительная неделя: помогаем вместе с WebJustice | ВебДжастис



В этом году мы не участвуем в Legal Run, но не хотим оставаться в стороне от добрых дел.

Поэтому запускаем благотворительную неделю: всех лицензионных платежей за использование ShotApp и продаж мерча Адвокэт, начиная с сегодняшнего дня, мы направим в фонд «Алёша» — на помощь Новикову Матвею.

Если вы, к примеру, планировали фиксировать переписку или подключить подписку ShotApp, сейчас самый подходящий момент, чтобы решая свои рабочие задачи, заодно принять участие в помощи.

И отдельно поделимся ссылкой на Legal Run - крутую и объединяющую инициативу юридического сообщества.

Помогать можно по-разному.

Матвей, держим за тебя кулачки. Спасибо всем, кто с нами!