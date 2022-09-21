Как зафиксировать доказательства в интернете: запуск сервиса электронных архивных справок | ВебДжастис

В ответ на давний запрос пользователей о получении документа, подтверждающего содержания интернет-страниц на определенную дату, мы запустили сервис по формированию Архивных справок на нашем сайте Веб-архив.ру.

Справки формируются онлайн.

Процедура достаточно простая: вы находите интересующую вас архивную копию страницы за нужную дату и добавляете ее в список, в отношении которого и будет сформирована архивная справка.

Архивная справка - это удобный и практичный электронный документ, являющийся письменным доказательством, которое можно представить в суд, в целях подтверждения тех или иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Подробнее о том что содержат архивные справки и для чего они нужны можно прочитать в соответствующем разделе сайта https://web-arhive.ru/protocol/

