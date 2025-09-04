Масштабное обновление ShotApp: новые инструменты для фиксации цифровых доказательств | ВебДжастис

Что нового:

- Добавили интерактивную инструкцию - КотоГид

- Возможность фиксировать документы, находящиеся на странице.

- Возможность сохранения видео со страницы с созданием скриншотов из этого видео.

- Возможность сохранять и фиксировать исходный код страницы.

- Проверка аффилированности сайта с другими через общий веб-сервер.

- Функционал для корпоративных пользователей: командная работа, управление подпиской и пакетным тарифом.

Починили:

- Ошибки, связанные с системой защиты от подлога данных.

- Повышена общая стабильность работы расширения.

- Улучшена производительность при фиксации больших страниц и медиаконтента.

- Исправлены редкие сбои при сохранении протоколов.

- Общие улучшения интерфейса и взаимодействия с пользователем.

