Масштабное обновление ShotApp: новые инструменты для фиксации цифровых доказательств | ВебДжастис
Что нового:
- Добавили интерактивную инструкцию - КотоГид
- Возможность фиксировать документы, находящиеся на странице.
- Возможность сохранения видео со страницы с созданием скриншотов из этого видео.
- Возможность сохранять и фиксировать исходный код страницы.
- Проверка аффилированности сайта с другими через общий веб-сервер.
- Функционал для корпоративных пользователей: командная работа, управление подпиской и пакетным тарифом.
Починили:
- Ошибки, связанные с системой защиты от подлога данных.
- Повышена общая стабильность работы расширения.
- Улучшена производительность при фиксации больших страниц и медиаконтента.
- Исправлены редкие сбои при сохранении протоколов.
- Общие улучшения интерфейса и взаимодействия с пользователем.
Испытайте новую версию расширения прямо сейчас - скачать бесплатно