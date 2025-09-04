04.09.2025 ВСЕ ПОСТЫ |

Масштабное обновление ShotApp: новые инструменты для фиксации цифровых доказательств | ВебДжастис

Черный квадрат на однотонном фоне.Что нового:
- Добавили интерактивную инструкцию - КотоГид
- Возможность фиксировать документы, находящиеся на странице.
- Возможность сохранения видео со страницы с созданием скриншотов из этого видео.
- Возможность сохранять и фиксировать исходный код страницы.
- Проверка аффилированности сайта с другими через общий веб-сервер.
- Функционал для корпоративных пользователей: командная работа, управление подпиской и пакетным тарифом.

Черный квадрат на белом фоне.Починили:
- Ошибки, связанные с системой защиты от подлога данных.
- Повышена общая стабильность работы расширения.
- Улучшена производительность при фиксации больших страниц и медиаконтента.
- Исправлены редкие сбои при сохранении протоколов.
- Общие улучшения интерфейса и взаимодействия с пользователем.

Черный квадрат на белом фоне.Испытайте новую версию расширения прямо сейчас - скачать бесплатно


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo