Фиксация доказательств для суда: представлено расширение ShotApp Desktop | ВебДжастис

Расширение позволяет зафиксировать информацию в Интернет для использования ее в качестве доказательства в суде.

Расширение является desktop-версией сервиса screenshot.legal и входит в программный комплекс «Вебджастис»

Расширение снимает скриншоты интернет-страниц: полностью или видимую область на основании которых может быть сформирован отчет (протокол) в формате pdf.

Скриншоты содержат информацию о точном времени их выполнения и адресах интернет-страниц на которых они выполнялись.

Скриншоты передаются на сервер, где на основании полученных данных по вашему желанию может быть сформирован протокол для использования в качестве письменного доказательства в суде.

Скачать расширение вы можете по ссылке: https://chrome.google.com/webstore/detail/shotapp-desktop/njpfbgclhlleepoailahcgiafjmlnobh

