Фиксация доказательств в браузере: представляем расширение ShotApp Desktop | ВебДжастис



Скачать его вы можете тут

Мы давно планировали предложить нашим клиентам оптимальное решение указанных выше задач, позволяющее пользователю на своем компьютере оперативно, без каких-либо рисков и за адекватную стоимость фиксировать информацию, отображаемую на том или ином сайте.

Что умеет расширение?

Расширение позволяет фиксировать текстовую, графическую (фотографическую) и видеоинформацию, отображаемую браузером.

Для гарантирования достоверности, фиксация информации реализована единой и непрерывной процедурой, без возможности редактирования данных.

Фиксация информации при помощи расширения ShotApp Desktop производится не только традиционным способом путем выполнения скриншотов окна браузера с их последующим включением в протокол АС «ВЕБДЖАСТИС»

Помимо этого, функционал ShotApp Desktop позволяет протоколировать доказательства путем ведения видеозаписи экрана с записью или без записи звука на осматриваемой странице. Полученная такими образом видеозапись на время рассмотрения судебного спора хранится на сервере Системы и доступна суду и участникам спора по ссылке, включаемой в протокол АС «ВЕБДЖАСТИС». Аналогичный способ фиксации доступен для наших клиентов, использующих мобильное приложение ShotApp для смартфонов, работающих на операционной системе iOS - Apple iPhone.

В ходе видеозаписи расширение само определит адреса всех интернет страниц, которые вы посетили и предложит вам выполнить скриншоты ключевых кадров для последующего их приобщения в Протокол АС «ВЕБДЖАСТИС»

Расширение автоматически посчитает стоимость с возможностью официальной онлайн оплаты фиксации и хранения информации с предоставлением электронного кассового чека, чтобы взыскать расходы на обеспечение доказательств с вашего оппонента.

