Как нотариально заверить электронную переписку для суда | ВебДжастис

Да, нотариусы осуществляют заверение электронной переписки на различных почтовых сервисах. Для заверения такой переписки необходима авторизация из-под учетной записи Заявителя.

В ходе заверения переписки возможно заверение вложенных файлов (документов) с приобщением их распечаток к нотариальному протоколу.

В случае если количество или печатный объем сложенных файлов (документов) является значительным, рекомендуем заверить такие вложения путем их записи на электронный носитель, который приобщается к нотариальному протоколу осмотра переписки. Так вы сможете избежать излишних расходов на заверение, но при этом зафиксировать важную для вас информацию в полном объеме.

Также возможно заверение корпоративной почты, но при условии доступа к соответствующему почтовому ящику через веб-интерфейс с технических средств (компьютера) нотариуса.

