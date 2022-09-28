Как приобщить видеозапись к материалам дела: правила и заверение доказательств | ВебДжастис

Как приобщить видеозапись к материалам дела: правила и заверение доказательств
Отвечаем прямо, да, суды принимают видеоролики в качестве доказательств при условии, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными.
Но перед предоставлением электронного доказательства в суд необходимо пройти процедуру заверения видеоролика.
В целях выявления признаков фальсификации эксперт выясняет следующие моменты:
– вид используемого оборудования, с помощью которого сделана запись;
– был ли сделан монтаж;
– является ли запись оригинальной;
– была ли стерта часть видео;
– совпадают ли видеоряд со звукорядом.
