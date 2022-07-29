Как нотариально заверить метаданные EXIF для защиты авторских прав | ВебДжастис

Заверение метаданных фотографии, размещенной в сети интернет возможно. Наиболее значимые сведения, предусмотренные стандартом EXIF, которые используются при рассмотрении судебных споров, являются:

– дата и время съёмки

– производитель камеры

– модель

– информация об авторе (правообладателе)

Чаще всего заверение exif требуется для защиты авторских прав фотографа на фотоснимок.

