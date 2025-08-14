Использование чужого товарного знака в доменном имени: риски и выводы Верховного Суда | ВебДжастис

Суды трёх инстанций:
Если в доменном имени используется чужой товарный знак, это может ввести потребителя в заблуждение. Адрес сайта — это тоже средство индивидуализации.

Верховный Суд:
Главное — не только адрес сайта, но и содержание: именно оно формирует представление о владельце ресурса.

Когда это считается нарушением:

Сайт выглядит так, будто принадлежит правообладателю — товарный знак заметен в дизайне и контенте.
Использование домена происходит вне срока действия лицензии (если она была).
Высокая узнаваемость знака усиливает риск смешения — особенно на рынке аналогичных товаров и услуг.

Источник: Определение ВС РФ от 03.07.2025 № 304-ЭС25-1782.

