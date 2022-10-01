Когда нотариус может отказать в обеспечении доказательств: законные основания | ВебДжастис

В каждом конкретном случае при обращении за обеспечением доказательств нотариус определяет возможность заверения информации в сети Интернет. В определенных случаях нотариус может отказать в заверении информации.

Анализируя общие основания для отказа в совершении нотариальных действий, установленные статьей 48 Основ законодательства о нотариате, применительно к обеспечению доказательств, необходимо обратить внимание на следующие основания для отказа:

совершение такого действия противоречит закону;

действие подлежит совершению другим нотариусом;

с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;

документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства;

факты, изложенные в документах, представленных для совершения нотариального действия, не подтверждены в установленном законодательством Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 2.1.3. Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ нотариус может отказать в совершении нотариального действия, если у него имеются сомнения в законности данного действия и это сомнение не удалось разрешить до его совершения.

Полагаем, что нотариус может отказать в обеспечении доказательств в случае если информация, подлежащая осмотру, противоречит принципам нравственности и морали (нецензурная лексика, порнографические материалы и т.п.). Безусловно при определении возможности заверения таких доказательств принимаются во внимание конкретные обстоятельства, путем противопоставления потребности заявителя в защите его прав содержимому заверяемой информации.

