Адвокатская монополия: разбираем аргументы Минюста | ВебДжастис

В целом аргументы Минюста понятны.

Но они напоминают какой-то процессуальный документ в споре на 100 тыс рублей, то есть профессионализация тут как-то не сработала.

Тут есть всё: вырванные из контекста цитаты Конституционного суда, ссылки на какие-то совещания, зарубежный опыт (без ссылок, какой именно). А также очень много эвфемизмов вроде "институциональной платформы" или "профессионализации представительства".

Тейк про профессионализацию особенно хорош. Профессионализацией судей объяснили повышение госпошлин в сотню раз, профессионализацией представительства теперь объясняется запрет на профессию. Как будто государство говорит, что настоящий профессионал должен терпеть, а если не терпит - то ненастоящий профессионал.

Эту логику можно продолжить. Надо повысить профессионализм:

1. Секретарей судебного заседания - ввести обязательный квалификационный экзамен и членство в СРО секретарей с обязательными ежемесячными взносами.

2. Помощников судей - ввести реестр помощников судей, из которого можно исключить за то, что они не отвечают на звонки в приемные часы.

3. Судей - ввести обязательную ежегодную платную аттестацию и прохождение тренингов.

4. Работников Минюста - для вступления в должность необходима сдача квалификационного экзамена и кандидатская степень по праву.

Лишь полный профессионализм всех участников дела и их обязательные взносы в костюмированную корпорацию - гарантия правильного рассмотрения судебных дел.