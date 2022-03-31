Главные новости марта: параллельный импорт, NashStore и фиксация доказательств | ВебДжастис

Март был насыщен различными новостям, но мы собрали самые интересные в нашей ежемесячной подборке

1️⃣ ФАС обсудила с Wildberries легализацию параллельного импорта

Параллельный импорт, то есть ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России в настоящее время запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год, но никаких решений пока не принято. При этом, руководитель Роспатента Юрий Зубов заявил, что власти РФ разрабатывают перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, и он должен быть определен уже в ближайшее время.

2️⃣ Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов

Мобильные операторы получили от Минцифры рекомендацию отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях. Уточняется, что такая мера необходима для «надлежащего функционирования сетей и инфраструктуры связи в России, обеспечения равномерной нагрузки на сеть»

3️⃣ В России запустят аналог Google Play

АНО "Цифровые платформы" разрабатывает аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, его запуск запланирован на 9 мая. NashStore — это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.

4️⃣ Анонсировали запуск расширения ShotApp Desktop в Google Chrome для обеспечения доказательств

Функционал ShotApp Desktop разнообразен: он позволяет протоколировать доказательства путем ведения видеозаписи экрана с записью или без записи звука на осматриваемой странице, позволяет фиксировать текстовую, графическую (фотографическую) и видеоинформацию, отображаемую браузером. Ждем релиза в апреле!

