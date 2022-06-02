Квантовые компьютеры, майнинг и кибербезопасность: майский дайджест технологий | ВебДжастис

1️⃣ Российские ученые получили патент на создание квантовых компьютеров

Российские ученые получили патент на строительство квантовых компьютеров на основе кудитов - квантовых систем, способных одновременно находиться в более чем двух состояниях, патент будет действовать на территории РФ до 2040 года, а в дальнейшем планируется подача заявления на международную регистрацию, сообщает Российский квантовый центр.

2️⃣ Приложение ShotApp опубликовали в российском магазине приложений NashStore

Российский магазин приложений, разработанный автономной некоммерческой организацией «Цифровые платформы» и предназначенный для устройств под управлением операционной системы Android опубликовал у себя приложение ShotApp. Теперь пользователи Andriod устройств могут с легкостью скачать сервис по фиксации доказательств

3️⃣ В Госдуме допустили, что Россия станет лидером мирового майнинга

Принятие законопроекта о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, сделает Россию лидером мирового майнинга, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

4️⃣ В российских компаниях резко вырос спрос на курсы по информационной безопасности для руководителей

Количество запросов на обучение специалистов по кибербезопасности в мае выросло на 30% год к году. В первую очередь за услугой обращаются крупные и быстрорастущие компании.

5️⃣ Рособрнадзор сообщил о росте числа желающих сдавать ЕГЭ по информатике

В России 26 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Принять в нём участие планирует 723 246 человек, из которых 645 170 — выпускники этого года. Основной тенденцией стал стремительный рост числа выпускников школ, выбравших информатику для ЕГЭ по выбору.

