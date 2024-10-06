Lexfort Litigation Forum 2024: экспертная площадка для юристов и бизнеса в Омске | ВебДжастис

Компания Интернет-правосудие выступает партнером Lexfort Litigation Forum, который пройдет 11 октября 2024 в Cosmos Omsk Hotel
В этому году Центр правовых стратегий ЛЕКСФОРТ празднует важное событие — 20-ти летний юбилей! В честь такой красивой даты компания решила провести ежегодный Lexfort Litigation Forum 2024! А компания Интернет-правосудие выступает партнером форума!
Форум будет посвящен наиболее актуальным вопросам судебных споров, включая международный арбитраж, коммерческие и корпоративные конфликты, налоговые, антимонопольные и IP споры.
Для кого этот форум?
✔️для практикующих юристов, которые хотят повысить свои компетенции в выбранной отрасли права;
✔️для студентов юридических вузов, которые думают о выборе специализации и о своем карьерном пути;
✔️для предпринимателей, которые хотят знать актуальные тенденции в сфере права.
Что вас ждет?
✔️ выступления ведущих экспертов в области права;
✔️ дискуссии и практические кейсы;
✔️ уникальная возможность задать вопросы и получить советы от профессионалов
Регистрация по ссылке: http://lexfortforum.ru
Участие бесплатное!