Лунная афера: как юридически доказать реальность фактов в суде | ВебДжастис
История полувековой давности, кажется, повторяется: нашлось немало тех, кто сомневается, что астронавты миссии «Артемида-2» действительно облетели вокруг Луны.
«Аргументы» скептиков:
это все сгенерировано нейросетью;
там видны тросы на скафандрах;
обратная сторона Луны слишком светлая.
К счастью, эти утверждения не имеют веских доказательств, и астронавтам можно не бояться исков на их основе.
Но ситуация лишний раз подтверждает:
сомневаться можно в любых фактах, даже тех, которые кажутся неоспоримыми. И если сравнивать подачу иска с запуском космического корабля, важно уделять особое внимание собранным доказательствам, их взаимосвязи и полноте.
Почему? Потому что в судебном процессе, как и в космосе, все может пойти не по плану
Поэтому, на случай внештатных ситуаций, лучше, чтобы доказательства из интернета, передаваемые в суд, были заверены нотариально или в специализированных сервисах
— Поехали! (В суды и в космос)
— Лайк Адвокэту
— 100% готовность к «внештаткам»