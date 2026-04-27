27.04.2026

Лунная афера: как юридически доказать реальность фактов в суде | ВебДжастис

История полувековой давности, кажется, повторяется: нашлось немало тех, кто сомневается, что астронавты миссии «Артемида-2» действительно облетели вокруг Луны.

«Аргументы» скептиков:
emoji это все сгенерировано нейросетью;
emoji там видны тросы на скафандрах;
emoji обратная сторона Луны слишком светлая.

К счастью, эти утверждения не имеют веских доказательств, и астронавтам можно не бояться исков на их основе.

emojiНо ситуация лишний раз подтверждает:

сомневаться можно в любых фактах, даже тех, которые кажутся неоспоримыми. И если сравнивать подачу иска с запуском космического корабля, важно уделять особое внимание собранным доказательствам, их взаимосвязи и полноте.

Почему? Потому что в судебном процессе, как и в космосе, все может пойти не по плану emoji

emoji Поэтому, на случай внештатных ситуаций, лучше, чтобы доказательства из интернета, передаваемые в суд, были заверены нотариально или в специализированных сервисах

