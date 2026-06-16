Ответственность маркетплейсов за контрафакт: выводы КС РФ по делу «Мир Хобби» | ВебДжастис

ООО «Мир Хобби» обнаружило продажу контрафактных копий игры через интернет-площадку и потребовало взыскать с ее владельца компенсацию, однако суды отказали, посчитав площадку не продавцом, а информационным посредником. После этого компания обратилась в КС РФ, указав, что такой подход позволяет маркетплейсам уходить от ответственности за нарушения интеллектуальных прав продавцами, и КС РФ проверил п.1 и 3 ст. 1253.1 ГК РФ.

Сам факт, что платформа не только размещает карточки товаров, но и помогает с оплатой, доставкой, хранением, выдачей, рекламными механизмами и работой площадки, не лишает ее статуса информационного посредника.

2. Но статус посредника не дает автоматического иммунитета. Маркетплейс освобождается от ответственности за нарушение интеллектуальных прав продавцом только при соблюдении условий статьи 1253.1 ГК РФ: он не знал и не должен был знать о нарушении и своевременно принял необходимые меры после обращения правообладателя.

3. Маркетплейс не обязан заранее проверять все товары. КС признал, что требование предварительно проверять каждую карточку и каждый товар на нарушение интеллектуальных прав было бы чрезмерным и могло бы парализовать работу платформ.

На владельцах маркетплейсах лежит обязанность по принятию необходимых технических мер, направленных на выявление и пресечение явных нарушений интеллектуальных прав. О таких нарушениях свидетельствует намного более низкая цена, не характерная для товаров данной категории, подражание широко известным брендам (например, использование обозначения, которое отличается от общеизвестного товарного знака на одну букву) и т.д.

4. После претензии правообладателя простой пересылки продавцу недостаточно. Если претензия выглядит обоснованной, маркетплейс должен, как правило, приостановить размещение спорной карточки товара на срок, необходимый для обращения правообладателя в суд или принятия обеспечительных мер.

5. Продавец может опровергнуть претензию. Если продавец убедительно докажет законность использования объекта интеллектуальных прав, маркетплейс может не блокировать карточку. Простого несогласия продавца с претензией недостаточно.

6. Правообладатель должен затем идти в суд. Если карточку приостановили по его заявлению, он должен в разумный срок обратиться за судебной защитой. Если он этого не сделает или проиграет спор, маркетплейс и/или продавец могут взыскать с него убытки из-за необоснованной блокировки.

7. Игнорирование судебного запроса опасно для маркетплейса. Если платформа уклоняется от исполнения обязанностей, возложенных судом, это может стать основанием отказать ей в освобождении от ответственности.

8. Повторные нарушения усиливают ответственность платформы. Если маркетплейс уже пресекал нарушение конкретного продавца по тем же объектам интеллектуальных прав, при повторном использовании этих объектов тем же продавцом платформа уже не может ссылаться на незнание.

КС РФ предложил законодателю уточнить основания и порядок привлечения владельца маркетплейса к ответственности за нарушения интеллектуальных прав, допущенные на принадлежащей ему электронной площадке третьими лицами.

Дело “Мир Хобби” подлежит пересмотру.

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