Ответственность за контент на сайте: как доказать вину администратора домена | ВебДжастис

Предмет спора: Корпоративные споры

желтый эмодзи указывающей руки, направленной вправо, на темно-зеленом фонеПри рассмотрении корпоративного спора арбитражный суд установил, что протоколами осмотра нотариусом доказательств – информации в сети Интернет и объяснениями лица, участвующего в деле подтверждается размещение в сети Интернет, принадлежащем Ответчику информации о конкурирующих с Обществом организациях, при этом ссылка Ответчика на размещение указанной информации соответствующими юридическими лицами судом признается неправомерной, поскольку администратор домена несет ответственность за содержание информации, доказательств передачи управления сайтом иным лицам Ответчик суду не представил.желтый эмодзи руки с указательным пальцем, направленным вверх, на темно-зеленом фоне

