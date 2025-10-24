От Dota 2 до арбитражных судов: как киберспорт формирует характер юриста | ВебДжастис

Наш старший юрист Дмитрий обладает исключительной волей к победе вне зависимости от уровня сложности юридической задачи, и это неспроста.

Еще со школьной скамьи и до университета он выступал в полупрофессиональной команде по Dota 2.

Годы выступлений на оффлайн-турнирах по всему Черноземью закалили в нем:
Железную дисциплину и умение работать на результат.
Стратегическое мышление для решения нестандартных задач.
Командный дух — ведь победа зависит от слаженности каждого.

Он делил игровую зону с профессионалами, выступавшими на The International — чемпионате мира по Dota 2. А в 2017 году был на шаг от контракта с киберспортивной организацией.

Теперь свою киберспортивную закалку и волю к победе Дмитрий направил на решение сложных юридических задач и наставничество. Он не только строит надежную правовую защиту для наших клиентов, но и передает свой опыт молодым юристам, воспитывая в них тот самый чемпионский настрой.


