От Dota 2 до арбитражных судов: как киберспорт формирует характер юриста | ВебДжастис

Наш старший юрист Дмитрий обладает исключительной волей к победе вне зависимости от уровня сложности юридической задачи, и это неспроста.

Еще со школьной скамьи и до университета он выступал в полупрофессиональной команде по Dota 2.

Годы выступлений на оффлайн-турнирах по всему Черноземью закалили в нем:

Железную дисциплину и умение работать на результат.

Стратегическое мышление для решения нестандартных задач.

Командный дух — ведь победа зависит от слаженности каждого.

Он делил игровую зону с профессионалами, выступавшими на The International — чемпионате мира по Dota 2. А в 2017 году был на шаг от контракта с киберспортивной организацией.



Теперь свою киберспортивную закалку и волю к победе Дмитрий направил на решение сложных юридических задач и наставничество. Он не только строит надежную правовую защиту для наших клиентов, но и передает свой опыт молодым юристам, воспитывая в них тот самый чемпионский настрой.