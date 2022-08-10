Автор против правообладателя: в чем юридическая разница | ВебДжастис

Автор и правообладатель являются субъектами авторских прав.

Автор – это гражданин, чьим творческим трудом создано произведение. Юридические лица не могут быть авторами, т.к. произведение может быть создано только человеком. Лица, которые оказывали творцу техническую, финансовую, организационную или консультационную поддержку не признаются авторами. Вместе с тем произведение может быть создано в результате совместного творческого труда. Например, книга “Двенадцать стульев” Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В таком случае граждане признаются соавторами.

Правообладатель – лицо, которому принадлежит исключительное право на произведение. Первоначально правообладателем всегда является автор. Но исключительное право может переходить к другим лицам на основании договора или по иным основаниям. Тогда гражданин, создавший произведение, остается автором, но перестает быть правообладателем. Правообладателем может стать как физическое, так и юридическое лицо.

