Защищены ли авторским правом «неудачные» фотографии? | ВебДжастис

Да, все фотографии и иллюстрации являются объектами авторского права. Даже если фотография бледная, плохого качества и на ней завален горизонт.

В законе это звучит так: «Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения». Верховный суд отдельно поясняет, что отсутствие новизны, уникальности или оригинальности результата интеллектуальной деятельности само по себе не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

