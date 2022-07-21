Как правильно заверить сайт или переписку у нотариуса: пошаговое руководство | ВебДжастис

Заверение информации в сети интернет оформляется нотариальным протоколом осмотра, который включает в себя:

– вводную часть, содержащую сведения об участниках нотариального действия, целях и предмете осмотра;

– техническую часть, содержащую сведения об используемых программах и технических средствах, методике определяющей корректность осмотра и способы проверки достоверности осматриваемой информации;

– описательную часть, содержащую описание хода осмотра, и обобщенную информацию о содержимом страниц, подлежащих заверению;

– к протоколу имеются приложения, включающие автоматизированные запросы информации о доменах (WHOIS), протоколы технических проверок (запрос DNS, трассировки маршрутов), цветные распечатки скриншотов (изображений) страниц, а также документов, скачанных с сайта (если данная задача входит в предмет осмотра).

Такой порядок осмотра позволяет обеспечить его достоверность и гарантировать, что осмотренные и включенные в протокол данные действительно отображались соответствующим сайтом на момент совершения нотариального действия, что не позволит в дальнейшем оспорить данное нотариальное действие.

Нотариус при помощи системы нотариального заверения "Вебджастис" сформирует проект нотариального протокола в отношении вашей заявки на заверение сайта, и вы сможете ознакомиться с данным документом до оплаты его заверения.

Протокол составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй остается в делах нотариуса. Каждый экземпляр протокола прошивается, скрепляется печатью и подписью нотариуса, в протоколе также расписывается технический специалист, в случае его привлечения нотариусом.

В случае утраты заявителем своего экземпляра, у нотариуса возможно получить заверенную копию протокола из дел хранящихся.

