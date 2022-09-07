Электронные доказательства в суде: что можно использовать и как это работает | ВебДжастис

Электронные доказательства в суде: что можно использовать и как это работает

Процессуальное законодательство дает возможность предоставлять в суд любые доказательства, в том числе и материалы, полученные через интернет.

К электронным доказательствам относят:
– электронные письма;
– переписку в мессенджерах и социальных сетях;
– фотографии;
– видео;
– аудиозаписи.

Анализ судебных споров показывает, что чаще всего электронные доказательства подтверждают значимые факты по делам о защите чести и достоинства, о защите интеллектуальной собственности, о неисполнении договорных обязательств, о разглашении конфиденциальной информации о человеке и другие.

