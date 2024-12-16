Как за «пару тыщ» зафиксировать кражу контента для победы в суде | ВебДжастис
Столкнувшись с плагиатом в отношении собственного контента, сервис журналистских запросов PreesFeed с помощью профессиональных действий юристов смог отстоять свои права, победив в суде изворотливого ответчика.
В своей публикации на VC ребята подробно описали свой кейс и дали некоторые советы, в частности:
Уже имея опыт, советуем: если вы обнаружили, что ваш контент украли, перед тем как предъявлять претензию, зафиксируйте нарушение. Но скриншотить надо не саму статью, а весь экран, и после заверять подлинность.
Это можно сделать не только у нотариуса, но и через специальные сервисы, например, "Вебджастис". Последний вариант стоит совсем бюджетно — 10 статей обошлись нам в несколько тысяч рублей. Рекомендуем делать это сразу, как только нашли нарушения ваших авторских прав. Иначе тексты могут поменять, и после доказать воровство статей будет в разы сложнее.
