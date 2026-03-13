Когда промокод становится судебным спором: уроки дела Domino’s | ВебДжастис

Когда промокод становится судебным спором: уроки дела Domino's

Помните громкую акцию «Domino’s навсегда»? 
За татуировку с логотипом бренда обещали 100 бесплатных пицц в год в течение 100 лет. Но в 2022 году акция перестала действовать, и суды встали на сторону организатора, подтвердив право компании менять правила или вовсе прекращать мероприятие.

Этот кейс поднимает важный вопрос: что такое промокод с точки зрения права и как защитить свои интересы в суде? Разобрали правовую природу промокодов «по полочкам».

Правовая квалификация промокода

Промокод сам по себе обычно не образует «права на товар». Это механизм предоставления скидки или бонуса, который работает в трех плоскостях:

Гражданско-правовой контур: это часть публичной оферты или условий продажи (ст. 435–438 ГК РФ).
Рекламный контур: правила стимулирующего мероприятия или программы лояльности (38-ФЗ «О рекламе»).
Потребительский контур: соблюдение права на достоверность и полноту условий (Закон о защите прав потребителей).

В чем сложность спора?

Любая исковая конструкция в таких делах упирается в доказуемость:
Наличия самой оферты (была ли реклама именно предложением?).
Акцепта (подтверждение того, что вы совершили действия по условиям).
Определенности содержания (каков был срок действия, объем и ограничения в момент акцепта?).

Синий значок восклицательного знака внутри круга на темно-сером фоне Главный юридический узел — это конфликт положений ст. 310 ГК РФ (недопустимость одностороннего изменения обязательств) и оговорок в правилах о праве организатора менять условия. Если такая оговорка была в оферте — суды часто считают, что пользователь принял её целиком.

Практика для юриста: что «тащит» дело?

Победа в таких спорах зависит от качества фиксации цифровых следов. Суду важно видеть, что происходило в момент возникновения обязательства.

В комментариях подготовили чек-лист по фиксации доказательств для таких случаев.

