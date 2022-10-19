Как легально использовать чужой контент и избежать штрафов | ВебДжастис

Если вы хотите избежать выплаты компенсации, нужно следовать простому правилу: всегда брать контент с разрешения правообладателя!

Рекомендации по коммерческому использованию следующие.

1. Заключать с правообладателями договоры

Для законного использования интеллектуальной собственности необходимо заключить платные договоры на передачу исключительных прав.

2. Соблюдать правила цитирования

Цитирование – когда берут часть объекта в неизменном виде. Упоминание отрывка чужого текста в посте группы в ВКонтакте — это цитирование.

3. Брать контент с открытой лицензией

Понятие открытой лицензии (Creative Commons) - это разрешение на скачивание произведения из открытого доступа бесплатно при определенных условиях, ст. 1286.1 ГК РФ. Лицензии на использование чужого контента, которые выдаются Creative Commons, легальны. При коммерческом использовании рядом с произведением должна быть отметка CC Attribution или Free for commercial use.

4. Брать произведения из общественного достояния

После того как закон перестанет защищать авторские права, интеллектуальная собственность переходит в общественное достояние. Вам нужно найти такие произведения, которые имеют отметку Public domain. То есть произведение можно использовать бесплатно и без чьего-либо разрешения, но с указанием автора — ст. 1282 ГК РФ.

5. Быть осторожным с узнаваемыми брендами

Некоторые популярные изображения, слоганы и образы могут быть зарегистрированы как товарные знаки. За использование таких материалов без договора, последует выплата компенсации. Это относится и к российским, и иностранным брендам.

