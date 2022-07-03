Технологический дайджест: нейросети, IT-кадры и влияние игр на интеллект | ВебДжастис

Самое актуальное и свежее из сферы технологий:

1️⃣ Яндекс представил YaLM 100B — самую большую GPT-подобную нейросеть в открытом доступе

Яндекс выложил в свободный доступ нейросеть YaLM 100B, предназначенную для генерации и обработки текстов на русском и английском языках.

2️⃣ Мобильное приложение ShotApp для Android в «RuStore»

Приложение ShotApp весит немного, около 30 Mb, но в случае нарушений ваших прав, оно будет вашим незаменимым помощником по сбору доказательств для суда будь то электронная переписка или информация, размещенная на сайте или в мобильном приложении.

3️⃣ МВД сообщило, что РФ не хватает почти 170 тыс. IT-специалистов для замены уехавших из-за санкций

По информации ТАСС, замглавы МВД сообщил, что в настоящее время РФ нуждается примерно в 170 тыс. IT-специалистах, нехватка которых возникла после отъезда айтишников из страны из-за санкций за последние несколько месяцев.

4️⃣ Исследование: дети, играющие в видеоигры, демонстрируют больший рост уровня интеллекта

Группа ученых из Швеции, Германии и Нидерландов выяснила, что дети в возрасте от 10 до 12 лет, играющие в компьютерные игры, показали лучшие результаты роста общего уровня интеллекта, чем их сверстники. Кроме видеоигр исследователи оценили влияние социальных сетей и просмотра телепередач на развитие детей.

5️⃣ В России создадут центры по замещению иностранного ПО

Еще в начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики

