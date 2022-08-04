Технологический дайджест июля: от ИИ в медицине до обновлений в ShotApp | ВебДжастис

Самое актуальное и свежее из сферы технологий:

1️⃣ ShotApp переехал на брендированный домен

Наш сервис автоматической фиксации (что ранее находился на сайте screenshot.legal) переехал на брендированный домен ShotApp.ru

2️⃣ В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия

Онлайн-сервис "VK Знакомства" запустил механизм поиска новых друзей или компании для похода на фестивали и конференции, функция работает в тестовом режиме

3️⃣ Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии

Специалисты из университета Иннополис обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии, усовершенствованный метод сократил количество ложных предсказаний приступов в четыре раза

4️⃣ В поиске пропавших туристов на Камчатке поможет новая российская разработка

Камчатская компания тестирует новую систему, которая отслеживает местоположение людей, находящихся вдали от сотовой связи, ее предполагается использовать в туристической сфере

5️⃣ В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах

Устройство, которое поможет медикам в регистратуре быстрее обслуживать пациентов - это первый в мире сканер с автоматическим переносом данных пациента напрямую в информационную систему

И это далеко не все новости!

