Технологический дайджест июля: от ИИ в медицине до обновлений в ShotApp | ВебДжастис

Технологический дайджест июля: от ИИ в медицине до обновлений в ShotApp
1️⃣ ShotApp переехал на брендированный домен
Наш сервис автоматической фиксации (что ранее находился на сайте screenshot.legal) переехал на брендированный домен ShotApp.ru
2️⃣ В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия
Онлайн-сервис "VK Знакомства" запустил механизм поиска новых друзей или компании для похода на фестивали и конференции, функция работает в тестовом режиме
3️⃣ Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии
Специалисты из университета Иннополис обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии, усовершенствованный метод сократил количество ложных предсказаний приступов в четыре раза
4️⃣ В поиске пропавших туристов на Камчатке поможет новая российская разработка
Камчатская компания тестирует новую систему, которая отслеживает местоположение людей, находящихся вдали от сотовой связи, ее предполагается использовать в туристической сфере
5️⃣ В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах
Устройство, которое поможет медикам в регистратуре быстрее обслуживать пациентов - это первый в мире сканер с автоматическим переносом данных пациента напрямую в информационную систему
