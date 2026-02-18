ИИ под прицелом: закон о маркировке нейросетевого контента | ВебДжастис

Дипфейки уже не фантастика, а повседневность. Сегодня нейросеть может «заставить» говорить кого угодно и о чём угодно. Вопрос — обязаны ли вы предупреждать об этом зрителя?

В Госдуме появился законопроект № 1069302-8 об обязательной маркировке видео, созданного с помощью ИИ.

Черный квадрат на белом фоне. Зачем вообще нужен этот закон?
В пояснительной записке заявлены цели:
обеспечить прозрачность информации в интернете;
защитить пользователей от манипуляций и дипфейков;
дать зрителю возможность понимать происхождение контента.

Поправки хотят внести в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Предлагаются новые понятия:
Синтетический видеоматериал — видео, полностью или частично созданное или изменённое с помощью ИИ (нейросети, ML и т.д.).
Маркировка синтетического видеоматериала — специальная отметка о применении ИИ.
Владелец видеохостинга — любой сайт или сервис, размещающий видео.

Обязательная двойная маркировка:

Видимая (для пользователя) Надпись: «Создано с использованием ИИ» или «Сгенерировано ИИ».
Причём она должна находиться на видном месте в течение всего просмотра.
Не в описании. Не мелким шрифтом. А именно в кадре.
Маркетологи едва сдерживают слёзы

Машиночитаемая (в метаданных). Техническая метка, содержащая:
- информацию об использовании ИИ,
- дату,
- идентификатор владельца ресурса.
Метка должна:
сохраняться при копировании,
не удаляться «простыми средствами». Иначе — административная ответственность.
попахивает еще одним реестром )

Всё финансирование ложится на платформы и сайты. Им придётся: разработать технические решения, внедрить систему двойной маркировки и обеспечить её сохранность.

Что дальше по процедуре?
Заключение профильного комитета уже сформировано, осталось:
Три чтения в Госдуме.
Одобрение Совета Федерации (до 14 дней).
Подписание Президентом (до 14 дней).

На практике между чтениями могут пройти месяцы — особенно ко второму, когда готовится таблица поправок.

