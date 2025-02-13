Защита русского языка: Госдума приняла законопроект об ограничении иностранных слов | ВебДжастис

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Государственной Думе ускорить рассмотрение законопроекта, обеспечив его доработку.

Документом, в частности, предлагается ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, в названиях жилых комплексов. Так, вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

Вместе с тем под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Источник: сайт ГД РФ

Карточка законопроекта: 468229-8