Защита бренда в контекстной рекламе: ФАС признала действия конкурентов незаконными | ВебДжастис

Мы в Webjustice добились важного решения: ФАС признала использование нашего товарного знака в ключевых словах чужой рекламы — недобросовестной конкуренцией.

Конкурент пытался перехватить клиентов через запросы вроде «вебджастис»

ФАС подтвердила: это нарушает закон и вводит пользователей в заблуждение

Вынесено предписание и переданы материалы для административного дела

Это не только наша победа, но и сильный сигнал для всего digital-рынка:

Чужой бренд — не инструмент для рекламы!

Подробнее о деле