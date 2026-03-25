Реклама на заблокированных платформах: ФАС вводит переходный период до 2026 года | ВебДжастис
ФАС дала дополнительные разъяснения по рекламе на «ограниченных» платформах
рекламироваться на запрещенных/ограниченных платформах — нельзя, это теперь прямо закреплено в законе «реклама на ресурсах, доступ к которым ограничен в РФ, запрещена» (новая ч. 10.7 ст. 5 закона «О рекламе»)
ключевая новость: вводится переходный (!) период до конца 2026 года
по Telegram и YouTube
вводят переходный период до конца 2026 года и в это время штрафовать не будут
по Instagram* и Facebook*
никаких поблажек — реклама там по-прежнему вне закона
получается довольно странная конструкция, где правовой режим зависит не только от закона,
но и от «текущего отношения» к платформе
ФАС, кстати, отдельно пишет, что будет смотреть: даты договоров, публикаций, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания её размещения, в том числе договоры и платежные поручения, то есть разбирать все почти «вручную»
это еще один сигнал:
простых и универсальных правил тут не будет!
мой вывод: мы живем в период, где рекламное право стало
не про «разрешено/запрещено»,
а про постоянную оценку рисков
и это новая реальность для бизнеса