Реклама на заблокированных платформах: ФАС вводит переходный период до 2026 года | ВебДжастис

(но не до конца)

ФАС дала дополнительные разъяснения по рекламе на «ограниченных» платформах

рекламироваться на запрещенных/ограниченных платформах — нельзя, это теперь прямо закреплено в законе «реклама на ресурсах, доступ к которым ограничен в РФ, запрещена» (новая ч. 10.7 ст. 5 закона «О рекламе»)

ключевая новость: вводится переходный (!) период до конца 2026 года

по Telegram и YouTube

вводят переходный период до конца 2026 года и в это время штрафовать не будут

по Instagram* и Facebook*

никаких поблажек — реклама там по-прежнему вне закона

получается довольно странная конструкция, где правовой режим зависит не только от закона,

но и от «текущего отношения» к платформе

ФАС, кстати, отдельно пишет, что будет смотреть: даты договоров, публикаций, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания её размещения, в том числе договоры и платежные поручения, то есть разбирать все почти «вручную»

это еще один сигнал:

простых и универсальных правил тут не будет!

мой вывод: мы живем в период, где рекламное право стало

не про «разрешено/запрещено»,

а про постоянную оценку рисков

и это новая реальность для бизнеса