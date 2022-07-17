Нарушение авторских прав: почему срок давности не истек спустя 3 года | ВебДжастис

Предмет спора: Авторское право: фотографии, рисунки, видео

Представитель: ООО ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ВК-МЕДИА

Цена иска: 240 000 ₽

Взыскано: 240 000 ₽

Срок исковой давности следует исчислять с даты когда Истец узнал о нарушении своего права Ответчиком. Материалами дела подтверждается, что Истец узнал о нарушении прав правообладателя при осуществлении мониторинга сети Интернет на предмет нарушения авторских прав – 14 апреля 2020 года, то есть в день обращения к индивидуальному предпринимателю Седых Евгению Николаевичу для составления протокола осмотра нотариусом доказательств – информации в сети Интернет. Иное ответчиком не доказано.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, учитывая неоднократность нарушения со стороны ответчика, суд полагает, что заявленный размер компенсации соразмерен совершенному нарушению, в связи с чем, компенсация подлежит взысканию в полном объеме в сумме 240 000 руб.

