Электронные доказательства в суде: как подтвердить свою позицию и не проиграть дело | ВебДжастис

В корпоративных конфликтах решающую роль часто играют цифровые следы. Но их отсутствие или неправильное оформление может похоронить даже самое сильное дело.

Почему в корпоративных спорах без digital-доказательств не обойтись:

• Высокие риски удаления переписки и данных оппонентом

• Необходимость доказывать неформальные связи и аффилированность

• Косвенные улики часто важнее прямых

• Сложности с доступом к корпоративным данным и аккаунтам

Что можно использовать как доказательства:

Переписка в мессенджерах — договорённости, указания, связи

Соцсети — аффилированность, участие в бизнесе, заявления

Сайты и СМИ — данные до изменений, история

Личные кабинеты — операции, документооборот

Реальные кейсы из практики:

Дело № А70-24349/2024 — взыскание 381 840 руб.

Ситуация: Истец представил скриншоты email-переписки о согласовании работ.

Результат: Суд отклонил доказательства как ненадлежащие — скриншоты не заверены надлежащим образом. В иске отказано.

Дело № А72-9848/2021 — нарушение корпоративного договора

Ситуация: Нужно было доказать владение аккаунтами соцсетей после установленного срока.

Результат: Электронные протоколы «Вебджастис» подтвердили действия по смене паролей. Иск удовлетворен.



На вебинаре разберем:

Какие цифровые доказательства принимают арбитражные суды сейчас

Стратегии работы с перепиской из мессенджеров и соцсетей

Как выстроить цепочку из косвенных доказательств

Практические кейсы из корпоративных споров

Спикеры:

Юлия Михальчук — Администратор Клуба корпоративных споров. Специализируется на спорах об ответственности директоров и акционеров.

Евгений Седых — CEO «Интернет-правосудие», основатель сервиса ShotApp

