Электронные доказательства в суде: как подтвердить свою позицию и не проиграть дело | ВебДжастис

Электронные доказательства в суде: как подтвердить свою позицию и не проиграть дело
В корпоративных конфликтах решающую роль часто играют цифровые следы. Но их отсутствие или неправильное оформление может похоронить даже самое сильное дело.
Почему в корпоративных спорах без digital-доказательств не обойтись:
• Высокие риски удаления переписки и данных оппонентом
• Необходимость доказывать неформальные связи и аффилированность
• Косвенные улики часто важнее прямых
• Сложности с доступом к корпоративным данным и аккаунтам
Что можно использовать как доказательства:
Переписка в мессенджерах — договорённости, указания, связи
Соцсети — аффилированность, участие в бизнесе, заявления
Сайты и СМИ — данные до изменений, история
Личные кабинеты — операции, документооборот
Реальные кейсы из практики:
Дело № А70-24349/2024 — взыскание 381 840 руб.
Ситуация: Истец представил скриншоты email-переписки о согласовании работ.
Результат: Суд отклонил доказательства как ненадлежащие — скриншоты не заверены надлежащим образом. В иске отказано.
Дело № А72-9848/2021 — нарушение корпоративного договора
Ситуация: Нужно было доказать владение аккаунтами соцсетей после установленного срока.
Результат: Электронные протоколы «Вебджастис» подтвердили действия по смене паролей. Иск удовлетворен.
На вебинаре разберем:
Какие цифровые доказательства принимают арбитражные суды сейчас
Стратегии работы с перепиской из мессенджеров и соцсетей
Как выстроить цепочку из косвенных доказательств
Практические кейсы из корпоративных споров
Спикеры:
Юлия Михальчук — Администратор Клуба корпоративных споров. Специализируется на спорах об ответственности директоров и акционеров.
Евгений Седых — CEO «Интернет-правосудие», основатель сервиса ShotApp
24 октября в 10:00 (МСК)
Онлайн в Zoom
