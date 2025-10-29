Электронные доказательства в суде: как побеждать в IP/IT спорах | ВебДжастис

Электронные доказательства, в том числе доказательства из интернет, в IP/IT спорах еще не доминируют, но уже преобладают над традиционными бумажными доказательствами.  И закономерно, усложняется их применение, имея в виду, что опытные юристы в стремлении опровергнуть представленные процессуальным оппонентом доказательства, находят в них пороки или неполноту, либо добывают свои собственные.  Иными словами в  данной категории споров постоянно происходит «level up» и тот, кто не готов прокачивать свои знания на стыке юриспруденции и IT, неизбежно будет «глотать пыль».

Приглашаем на онлайн-практикум от Школа IT Юриста, где мы разберем все нюансы работы с электронными доказательствами.

На мероприятии вы узнаете:
Черный квадрат на белом фоне.Где искать электронные доказательства
Черный квадрат на белом фоне.Как фиксировать доказательства так, чтобы они имели запас прочности, а процесс прошел быстро и без сюрпризов
Черный квадрат на белом фоне.Измерим юридическую силу простых скриншотов, нотариальных протоколов и протоколов ShotApp
Черный квадрат на белом фоне.Рассмотрим частые ошибки, из-за которых доказательства могут «протухнуть»

Дата: 11 ноября 2025 19:00
Формат: Онлайн-трансляция
Спикеры:
Черный квадрат на белом фоне.ЕВГЕНИЙ СЕДЫХ (CEO компании «Интернет- правосудие» (Webjustice), основатель российского сервиса фиксации электронных доказательств ShotApp, резидент инновационного центра «Сколково»)
Черно-белое изображение в стиле минимализма, на котором изображен силуэт летящей птицы, направленной вверх вправо, на фоне чистого белого пространства.ПАВЕЛ СЕЛЮНИН (Партнёр, руководитель практики разрешения споров и банкротства компания «Инноправо»)

