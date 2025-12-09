Новая функция в ShotApp: профессиональная транскрибация для юристов и бизнеса | ВебДжастис

Юридическая практика — это работа со словом. Каждое слово в протоколе, переговорах или свидетельских показаниях имеет вес.

Пиксельное изображение согнутой в локте руки, демонстрирующей бицепс, символизирующее силу Внутри ShotАpp запустили функцию онлайн транскрибации — мгновенное преобразование аудио и видео в структурированный текст, который также можно представлять в суд!

Цифровой инструмент для вашей эффективности:

✔️Дословная расшифровка допросов, судебных заседаний, консультаций и рабочих совещаний.
✔️Мгновенный поиск по ключевым фразам — находите нужный момент за секунды.
✔️Быстрая подготовка выписок, протоколов, юридических заключений на основе записей.
✔️Представление и фильтрация по спикерам или сплошным текстом
✔️Мгновенное удаление исходного материала для сохранения конфиденциальности
✔️Ни одна деталь не будет упущена — все сказанное фиксируется в текстовом виде.

Подходит для ежедневного использования без юризма:

✔️Конвертируйте длинные голосовые сообщения в текст.
✔️Расшифруйте интервью или лекцию для удобного изучения.
✔️Сохраните воспоминания из видео- или аудиоархива в виде документа.

Как это работает?
Загружаете файл или вставляете ссылку // качаем почти из любых источников
Жмете кнопку «Создать отчет транскрибации»
Получаете готовый текст! Быстро, точно и конфиденциально!

Экономь самое ценное — время.
