Как зафиксировать убытки селлера при повреждении товара на Wildberries | ВебДжастис



Если ваш товар был поврежден или утрачен, возникли убытки, штрафы, списания, проблемы с выплатами или спорные действия со стороны маркетплейса, важно как можно быстрее зафиксировать доказательства.

Бесплатная фиксация данных из личного кабинета селлера доступна до 31 июля

Видеоинструкция

За последние несколько дней в ShotApp сделано более 1000 протоколов фиксаций личных кабинетов на WB. Надеемся, что наша небольшая помощь поможет селлерам снизить возможные судебные издержки.

Благодарим сообщество ФОРС-МАЖОРЫ за поддержку нашей инициативы. Коллеги оказались одними из немногих, кто откликнулся и проявил солидарность в вопросе распространения информации для оказания поддержки селлерам. В группе селлеры помогают друг другу распродать остатки, консультируются по психологическим и юридическим вопросам.

Что делать дальше?

В настоящее время мы с коллегами рассматриваем юридические способы поддержки селлеров без оплаты юруслуг и судебных расходов.

Просим вас пройти короткий опрос, чтобы помочь в подготовке платформы по возмещению ущерба пострадавшим селлерам.

Пройти опрос

Чем больше селлеров примут участие в опросе, тем выше шансы на запуск проекта