Где и как использовать фиксацию переписки ShotApp: практические сценарии | ВебДжастис

Займы между физлицами (переписка в мессенджерах, сообщения эл.почты)

Заключение и исполнении договоров (переписка в мессенджерах, чатах, группах)

Трудовые споры (сообщения эл.почты, переписка в мессенджерах, чатах, группах)

Семейные споры (переписка в мессенджерах, сообщения эл.почты, instagram)

Защита чести, достоинства и деловой репутации (переписка в мессенджерах, чатах, группах, информация на сайте)

Защита прав потребителей (переписка в мессенджерах, сообщения эл.почты, приложения маркетплейсов)

Товарные знаки (приложения, содержащие контрафактный контент)

Авторское право: фотографии (приложения, содержащие контрафактный контент)