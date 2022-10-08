Как нотариально заверить доказательства из интернета для суда | ВебДжастис

Для того, чтобы облечь информацию в сети интернет в форму доказательства, такую информацию необходимо заверить нотариально. Заверение осуществляется в рамках нотариального действия по обеспечению доказательств, предусмотренного ст.102 Основ законодательства о нотариате. Чаще всего заверение информации в сети Интернет требуется в связи с рассмотрением споров, предметом которых является:

– незаконное копирование и использование фотографий, изображений, элементов дизайна сайта или сайта в целом, незаконный копипаст авторских текстов;

– использование без разрешения правообладателя товарных знаков, знаков обслуживания программного обеспечения или баз данных;

– публикация информации, порочащей честь и достоинство гражданина или деловую репутацию компании или сообщений, попадающих под признаки недобросовестной или недостоверной рекламы;

– заключение, изменения или расторжение гражданского договора путем обмена электронными сообщениями и др.

